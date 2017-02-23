Сведберг: разница между «АБ» и «СЮ» была в том, что они забили две, а мы одну

Вратарь «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.«Какой был план на Казань? Всё просто – выиграть. Боевая, рабочая игра, высокая по накалу. В чём была разница между командами? Они забили две, а мы одну. Мне трудно себя оценивать. Близкая, плотная игра по содержанию и счёту. Уже готовимся ко второй встрече, победит сильнейший», – цитирует Сведберга «Спорт Бизнес Online».