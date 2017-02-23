Яковлев: второй матч с «Витязем» спокойнее прошёл, Коскинен здорово сыграл

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над подольским «Витязем» (7:2) во втором матче западного четвертьфинала. Петербургские «армейцы» ведут в серии 2-0.«Свои моменты сегодня реализовали, Коскинен здорово сыграл, выручил нас. Забили свои моменты, что не было во вторник. Игра поспокойнее сегодня прошла, чем предыдущая. В первом матче эмоций было больше. Во вторник было больше брака в передачах, сегодня лучше. Мы уверенность почувствовали, хорошо, что первыми забили. Необязательные шайбы пропустили. В плей-офф вообще не нужно пропускать.Здорово, что решили провести такую акцию и позволили собаке произвести символической вбрасывание», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.