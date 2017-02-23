Скудра: Бирюкову сказать нечего, это плей-офф, и мы все поддерживаем друг друга

Главный тренер «Торпедо»подвёл итоги после поражения от московского «Динамо» (2:3 ОТ) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина (0-2).«Провалили первый период. Второй и третий играли хорошо. Много положительного могу выделить, едем в Нижний Новгород, играем дальше. Михаилу Бирюкову сказать нечего. Это плей-офф, поддерживаем его, мы все вместе и друг за друга», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.