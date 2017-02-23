Вудкрофт: «Локомотив» больше хотел победить, но в Минске будет другая игра

Главный тренер минского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды во втором матче плей-офф с ярославским «Локомотивом» (2:7).«Локомотив» сегодня играл так, будто хотел победить больше. Мы были недостаточно хороши в некоторых моментах, недостаточно хорошо исполняли некоторые эпизоды. Не могли заплатить ту цену за победу, которую «Локомотив» заплатил. Мы знаем, что в плей-офф соперник не станет прощать такие просчёты.Физическое состояние команды? Команда не подсела, просто соперник хотел победить больше. Уверен, игра в Минске будет другой – наша арена очень тяжела для соперников. Поддержка болельщиков – один из важнейших факторов нашей игры. Мы находимся почти на краю, будем бороться за то, чтобы вернуться в серию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.