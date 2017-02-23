Апальков: «Локомотиву» нельзя впадать в эйфорию, «Динамо» отойдёт от этой игры

Нападающий ярославского «Локомотива»поделился мнением после двух побед подряд в серии плей-офф с минским «Динамо».«Успех нам принесло то, что мы, во-первых, выполнили установку, во-вторых, навязывали сопернику свою игру. Да, ошибки были, но их было немного. Соперник очень хорошо, жёстко играл, дорабатывали моменты до конца. Не смотрите на сегодняшний счёт, у них было достаточно моментов, они забивали, так что всё могло пойти и по иному сценарию. Ни нам, ни болельщикам не нужно впадать в эйфорию. Да, есть две победы, но серия длинная. Надо на каждый матч выходить как на последний, с правильным настроением.После крупных побед действительно бывает так, что в следующем матче команды с трудом забивают. Как этого избежать? Прежде всего нужно верить в каждый момент. Нужно дорабатывать каждый эпизод до конца, не расслабляться. Не зацикливаться на голах, играть спокойно, без суеты, без паники. Минск обязательно отойдёт от этой игры, так что и мы должны это сделать», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.