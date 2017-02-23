Пойл: «Нэшвиллу» не хватает нападающего для первого-второго звена

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о трансферных целях команды.
«Нашей команде не хватает нападающего для первого-второго звена, чтобы увеличить бодрость наших атак. Преимущественно, другие команды хотят получить от нас в качестве компенсации одного из наших лучших защитников.
Нам сейчас не нужен такой обмен. Мы уже отдавали Сета Джонса, отдавали Уэбера за Суббэна. Теперь у меня нет желания отдавать кого-то ещё из наших защитников. Поэтому я бы попытался обменять форварда на форварда или отдать за форварда драфт-пик», — цитирует Пойла The Score.