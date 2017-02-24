Прайс: первые потраченные деньги от контракта? Купил две бутылки воды

Голкипер «Монреаль Канадиенс»поделился воспоминаниями от первого подписанного профессионального контракта.«Что я купил на первые деньги от контракта? Две бутылки воды в аэропорту по дороге в Гамильтон. Естественно, играть за «Канадиенс» было первоочередной целью, и чем быстрее, тем лучше. Каждый год, когда я приезжаю в тренировочный лагерь, буду пытаться этого добиться. Моя цель — как можно скорее, чего бы это ни стоило, попасть в команду», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.