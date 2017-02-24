Фоули: «Лас-Вегас» вложится в обёртку, есть несколько идей

Владелец нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса Билл Фоули рассказал, что клуб планирует использовать необычные звуки на новой арене.
«Мы собираемся вложиться в обёртку. Мы не будем оставаться с одним и тем же гонгом. У нас есть несколько идей, которые сделают каждый забитый гол особенным. Это Лас-Вегас, так что, возможно, это будет звон монет. Или колокольчики со свистками. Я верю, что всё будет интереснее, чем у многих других команд», — приводит слова Фоули официальный сайт Национальной хоккейной лиги.