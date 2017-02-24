Бурмистров прервал свою 5-матчевую безрезультативную серию

Форвард «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:6) отдал два голевых паса.
Российский нападающий прервал 5-матчевую безрезультативную серию. В 40 матчах текущего сезона на счету Бурмистрова 11 (1+10) очков.
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Видео результативных действий Бурмистрова доступны на официальном сайте НХЛ
https://www.nhl.com/video/t-283366222/c-49705803
https://www.nhl.com/video/t-283366222/c-49707003