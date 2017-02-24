Бэбкок: Марченко оставил позитивное впечатление

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал дебют защитника Алексея Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 Б).
«Марченко отлично сыграл перед своими воротами. Он заблокировал четыре броска, если я не ошибаюсь. Да и в атаке у него было пару моментов. Очевидно, что он обладает блестящими игровыми навыками, при которых грамотно использует свои габариты. Я считаю его очень умным хоккеистом. Он оставил позитивное впечатление», – сказал Бэбкок.
Недавно «Торонто» подобрал Марченко с драфта отказов «Детройта». В первом матче он получил почти 14 минут игрового времени и набрал «+1».