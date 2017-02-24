«Барыс» и «Трактор» назвали составы на 2-й матч серии, Боченски нет

«Барыс» и «Трактор» назвали составы на второй матч серии плей-офф. Нападающий астанинской команды Брэндон Боченски по-прежнему травмирован, его место в первой тройке занимает Константин Пушкарёв.
«Барыс»:
Карлссон (Пулен);
Даллмэн (а) — Семёнов, Доус (к) — Бойд — Пушкарёв;
Баркер — Шалапов, Старченко (а) — Сен-Пьер — Шиннимин;
Липин — Савченко, Маркелов — Тривино — Панюков;
Гурков, Трясунов, Худяков — Кучин — Иванов.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Кольцов – Денисов (а), Кручинин – Щехура – Якуценя;
Шинин (к) – Бородкин, Шаров – Пестунов (а) – Пеньковский;
Алексей Петров – Жульдиков, Тридчиков – Новотны – Рой;
Белов – Мамаев, Черников – Юрий Петров – Кравцов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.