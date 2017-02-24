«Барыс» и «Трактор» назвали составы на 2-й матч серии, Боченски нет

«Барыс» и «Трактор» назвали составы на второй матч серии плей-офф. Нападающий астанинской командыпо-прежнему травмирован, его место в первой тройке занимаетКарлссон (Пулен);Даллмэн (а) — Семёнов, Доус (к) — Бойд — Пушкарёв;Баркер — Шалапов, Старченко (а) — Сен-Пьер — Шиннимин;Липин — Савченко, Маркелов — Тривино — Панюков;Гурков, Трясунов, Худяков — Кучин — Иванов.Францоуз (Демченко);Кольцов – Денисов (а), Кручинин – Щехура – Якуценя;Шинин (к) – Бородкин, Шаров – Пестунов (а) – Пеньковский;Алексей Петров – Жульдиков, Тридчиков – Новотны – Рой;Белов – Мамаев, Черников – Юрий Петров – Кравцов.