«Авангард» повёл в серии с «Адмиралом» 2-0, забив 4 гола из 6 в неравенстве

В первом периоде на гол Михаила Юнькова в меньшинстве дальневосточники ответили двумя голами в большинстве — отличились Артём Земчёнок и Вадим Краснослободцев. После двух периодов счёт был 3:3 — за омскую команду забили Евгений Медведев и Николай Лемтюгов, за дальневосточную Максим Казаков. В третьем периоде Михаил Григорьев во второй раз вывел «Авангард» вперёд, и этот гол оказался победным. Михаил Юньков и Юнас Анелёв довели дело до уверенной победы — 6:3.
Форвард омской команды Владимир Соботка набрал 2 (0+2) очка, на счету нападающего омичей Михаила Юнькова дубль, защитник омской команды Юнас Анелёв забил гол и отдал голевой пас. «Авангард» забил четыре из шести своих голов при численном неравенстве — три в большинстве и один в меньшинстве. В первом матче серии команды забивали исключительно в равных составах.
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