«Авангард» повёл в серии с «Адмиралом» 2-0, забив 4 гола из 6 в неравенстве

«Авангард» на своём льду переиграл «Адмирал» и повёл в серии 1/4 финала Восточной конференции 2-0.В первом периоде на гол Михаила Юнькова в меньшинстве дальневосточники ответили двумя голами в большинстве — отличились Артём Земчёнок и Вадим Краснослободцев. После двух периодов счёт был 3:3 — за омскую команду забили Евгений Медведев и Николай Лемтюгов, за дальневосточную Максим Казаков. В третьем периоде Михаил Григорьев во второй раз вывел «Авангард» вперёд, и этот гол оказался победным. Михаил Юньков и Юнас Анелёв довели дело до уверенной победы — 6:3.Форвард омской командынабрал 2 (0+2) очка, на счету нападающего омичейдубль, защитник омской командызабил гол и отдал голевой пас. «Авангард» забил четыре из шести своих голов при численном неравенстве — три в большинстве и один в меньшинстве. В первом матче серии команды забивали исключительно в равных составах.