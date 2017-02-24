Занковец: второй матч с «Трактором» получился как первый, только наоборот

Главный тренер «Барыса»прокомментировал поражение от «Трактора» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции (1:5, 1-1 в серии).«Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые приехали из Астаны на автобусе. Их было слышно, спасибо им за поддержку! Что касается игры, то это прошлый матч, только наоборот. Слишком много удалений, и при таком их количестве сложно рассчитывать на успех. Тем не менее ребята боролись и до определённого момента смогли сдерживать большинство соперника, но силы не бесконечны, и в какой-то момент их стало меньше, чем у соперника. Отсюда поражение. Счёт в серии равный. Всегда хочется большего, но, в принципе, если бы мне до начала серии сказали, что будет такой результат, то, я думаю, это было бы нормально.Хотел ли я дать игрокам отдохнуть, когда брал видеопросмотр? Нет, здесь не был запрос ради запроса, когда понимаешь, что шансов нет. Здесь же был тонкий момент. Понятно, что я не могу посмотреть видеоповтор, но, с моей точки зрения, шанс на вне игры был, и не хотелось его упускать», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.