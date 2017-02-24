Московское «Динамо» вывело Алексея Терещенко из списка травмированных

Нападающий московского «Динамо»выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Перед стартом плей-офф главный тренер команды Сергей Орешкин сообщил, что форвард сможет вернуться в состав на третий или четвёртый матч первой серии плей-офф.36-летний россиянин не играл с середины февраля из-за травмы, полученной на тренировке. В регулярном чемпионате он провёл 32 матча и набрал в них 17 (4+13) очков.Московское «Динамо» в четвертьфинале Западной конференции играет с «Торпедо». После двух матчей бело-голубые ведут в серии со счётом 2-0, третья встреча состоится в Нижнем Новгороде 25 февраля, начало в 17:00 мск.