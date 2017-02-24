Пеньковский: тренеры «Трактора» нашли нужные слова после поражения в 1-м матче

Нападающий «Трактора»прокомментировал победу над «Барысом» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции (5:1, 1-1 в серии).«Мы проиграли предыдущий матч с разгромным счётом, поэтому нужно было поскорее забыть ту игру и настраиваться на новую. Тренерский штаб нашёл нужные слова, мы выполнили установку на игру и победили. Не буду раскрывать всех секретов о том, что говорил нам тренерский штаб перед серией с «Барысом», но, естественно, отмечали, что у соперника очень сильные легионеры и хорошо работает большинство.Тяжело ли играть против таких габаритных голкиперов, как Карлссон? Сейчас практически все вратари играют в одном стиле, поэтому для нападающего нет особой разницы, какой перед ним вратарь: высокий или маленький. Просто нападающие должны уметь обыгрывать вратаря и точно бросать», — передаёт слова Пеньковского корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.