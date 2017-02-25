Жиру: у меня есть много моментов, и я должен начать забивать

Нападающий «Филадельфии Флайерз»поделился мнением о спаде в своей игре. Напомним, за восемь последних матчей Жиру не забил ни одной шайбы, записав на свой счёт одну результативную передачу.«У меня много моментов, и я должен начать забивать. Хватит оправдываться. Мы должны играть так, как мы этого хотим.Конечно, расстраиваешься, когда не получается реализовать моменты. Всё замечательно, если играешь результативно, и есть моменты. Но если во время спада ты не воспользовался шансом, то сильно расстраиваешься. Иногда у меня не получается делать то, что я должен», – цитирует Жиру официальный сайт лиги.