«Торпедо» и «Динамо» объявили составы на 3-й матч, Проскуряков заменит Бирюкова

Стали известны составы московского «Динамо» и «Торпедо» на третий матч серии 1/4 финала Западной конференции, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Ермаков. Встреча состоится в Нижнем Новгороде и начнётся в 17:00 по московскому времени.
В состав «Динамо» вернулись защитник Андрей Миронов и нападающий Алексей Терещенко.
Основным вратарём у «Торпедо» впервые в этой серии заявлен Илья Проскуряков.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Миронов – Никулин, Карсумс – Терещенко – Кашпар;
Рылов – Кутейкин, Фёдоров – Цветков – Галимов;
Вишневский – Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Зайцев, Брюквин – Карпов – Тарасов, Игумнов.
«Торпедо»:
Проскуряков (Бирюков);
Аляев – Осипов, Ураков – Сёмин – Даугавиньш;
Желдаков – Егоршев, Норман – Галузин – Потапов;
Баранцев – Лёфквист,; Макмиллан – Ильин – Эштон;
Вишневский, Веряев – Мозер – Кулёмин, Грачёв.