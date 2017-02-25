«Торпедо» и «Динамо» объявили составы на 3-й матч, Проскуряков заменит Бирюкова

Стали известны составы московского «Динамо» и «Торпедо» на третий матч серии 1/4 финала Западной конференции, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Ермаков. Встреча состоится в Нижнем Новгороде и начнётся в 17:00 по московскому времени.В состав «Динамо» вернулись защитник Андрей Миронов и нападающий Алексей Терещенко.Основным вратарём у «Торпедо» впервые в этой серии заявлен Илья Проскуряков.«Динамо» (Москва):Ерёменко (Лазушин);Миронов – Никулин, Карсумс – Терещенко – Кашпар;Рылов – Кутейкин, Фёдоров – Цветков – Галимов;Вишневский – Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;Зайцев, Брюквин – Карпов – Тарасов, Игумнов.«Торпедо»:Проскуряков (Бирюков);Аляев – Осипов, Ураков – Сёмин – Даугавиньш;Желдаков – Егоршев, Норман – Галузин – Потапов;Баранцев – Лёфквист,; Макмиллан – Ильин – Эштон;Вишневский, Веряев – Мозер – Кулёмин, Грачёв.