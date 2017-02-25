Скудра: равный боевой матч, сегодня «Торпедо» посчастливилось забить в овертайме

Главный тренер «Торпедо»подвёл итоги третьего матча четвертьфинала Западной конференции с московским «Динамо», в котором его команда одержала победу со счётом 4:3 ОТ (1-2 — в серии).«Равный боевой матч. Сегодня нам посчастливилось в овертайме забить. Проскуряков сыграл нормально. Ротация произошла во всех линиях по игре. Потапов? Он приболел», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Илья Ермаков.