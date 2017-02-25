Даугавиньш: «Торпедо» улучшило качество игры, и рикошеты сработали в нашу пользу

Нападающий «Торпедо»прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф (1-2 в серии).«Мы сегодня смогли улучшить качество своей игры. Больше играли с шайбой, чаще переводили игру в зону соперника. Из-за этого на защитников „Динамо“ выпала большая нагрузка, а мы продолжали агрессивно играть, идти на ворота. И рикошеты сегодня сработали в нашу пользу.Это плей-офф. Играют две отличные команды, которые примерно равны по силам. Не так просто сыграть все 60 минут игрового времени, а иногда даже и больше, на пределе возможностей. Преимущество переходит от одной команды к другой. Маленькие ошибки в результате приводят к голам. Самое главное – что сегодня добились победы», — цитирует Даугавиньша «Р-Спорт».