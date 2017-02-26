Терещенко: после 3:2 у «Торпедо» не было шансов, но мы совершили ряд ошибок

Нападающий московского «Динамо»прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф (счёт в серии 2-1).«Команды играли хорошо и агрессивно, в первом периоде мы выстояли втроём против пятерых, бились, пластались. Начали серию с двух побед, к сожалению, в этом матче совершили ряд ошибок. Я не считаю, что „Торпедо“ владело преимуществом в овертайме, просто мы не забили. После 3:2 у „Торпедо“ практически не было шансов, но череда наших ошибок привела к поражению. В плей-офф слабых команд нет – все бьются от начала до конца. Даже при счёте 0-3 в серии у любой команды всегда есть шанс отыграться.Для нас фактор своего поля не имеет значения. Всегда приятно играть при полных трибунах. Мы играем для зрителей, они придают эмоции, даже если болеют против тебя. Хотелось бы, чтобы в Москве на трибунах было больше народу», — цитирует Терещенко AllHockey.Ru.