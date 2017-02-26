«Питтсбург» оказался сильнее «Филадельфии», Малкин отдал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:2.В первом периоде Сидни Кросби вывел хозяев вперёд, а Ник Бонино на 27-й минуте упрочил лидерство «Пингвинз».Якуб Ворачек отыграл один гол, но Мэтт Каллен на старте заключительной трети вернул «Питтсбургу» преимущество в две шайбы. На 47-й минуте Шейн Гостисбер вернул гостям надежду на победу, но большего добиться им не удалось.Окончательный счёт на 55-й минуте установил Чад Руведел с передачи