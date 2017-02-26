Мэттьюс — третий новичок в истории «Торонто», забивший 30 голов за сезон

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ). Это были 29-й и 30-й голы 19-летнего американского игрока в сезоне.
В его активе 54 (30+24) очка в 61 матче, и он вновь догнал форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне в бомбардирской и снайперской гонке среди новичков. Кроме того, Мэттьюс стал только третьим новичком в истории «Торонто», достигавшим отметки в 30 голов в дебютном сезоне после Уэндела Кларка (1985/86, 34 гола) и Даниэля Маруа (1988/89, 31 гол)