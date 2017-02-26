Житник: в 1 раунде плей-офф КХЛ всё происходит строго в соответствии с «посевом»

Известный хоккеист Алексей Житник поделился впечатлениями от старта плей-офф КХЛ.
«Сразу бросается в глаза, что в КХЛ в первом раунде плей-офф всё происходит строго в соответствии с «посевом» клубов. Если не ошибаюсь, только в двух матчах из двадцати победила нижепосеянная команда. Конечно, для североамериканского хоккейного болельщика, который воспитан на абсолютной непредсказуемости НХЛ, это немного диковатая статистика. Особенно для первого этапа плей-офф, когда здесь, в НХЛ, довольно часто восьмая команда конференции выбивает из розыгрыша первую. Самый свежий пример — мой первый заокеанский клуб «Лос-Анджелес», который несколько лет назад завоевал Кубок Стэнли с последнего, восьмого, места в Западной конференции. И, кстати, я не удивлюсь, если и в предстоящем плей-офф НХЛ именно восьмые клубы конференций пойдут дальше.
Все знают, что у клубов должны быть равные возможности, которые в НХЛ достигаются благодаря потолку зарплат. Именно благодаря этой системе здесь непредсказуем не только плей-офф, но и финиш регулярного чемпионата. Заметил, что в этом первенстве КХЛ в концовке всех шокировал только «Амур», остановивший в гостях «Сибирь» и, по сути, лишивший Новосибирск места в плей-офф. А в НХЛ в роли «Амура» на финише выступает едва ли не каждая команда.
Преобразовать формат серии «2-2-1-1-1» в «2-3-2»? Я провёл в НХЛ больше тысячи матчей, но, как игрок, с форматом «2-3-2» не сталкивался. Если говорить теоретически, возможно, небольшой лишний шанс вытянуть хоть одну игру в серии он аутсайдерам действительно дает. Но, думаю, этот формат эффективен прежде всего в финансовом плане, поскольку гарантирует минимальное количество перелетов в серии. В любом случае, если уровень команд разный, то ни одна искусственная мера интригу в серии не возродит. Так что самое главное — выравнивать возможности команд, усиливать конкуренцию. Тогда КХЛ пойдет по пути НХЛ», — цитирует Житника Russia-Hockey.