Куик, Мэттьюс и Корписало – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс», сделавший шат-аут в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) при 24 отражённых бросках.Второй звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс», чей дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) позволил ему достичь отметки в 30 голов за сезон.Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелес Кингз», одержавший победу в первом матче после возвращения в состав команды с «Анахайм Дакс» (4:1) при 32 отражённых бросках из 33.