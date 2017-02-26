Копитар: Куик производит на «Лос-Анджелес» успокаивающий эффект

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал возвращение голкипера Джонатана Куика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:1). Куик, до этого не игравший с первого матча сезона из-за травмы паха, отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой матча и игрового дня в целом.«В нём есть что-то особенное. Он производит успокаивающий эффект. Когда в команду возвращается хоккеист такого масштаба, совсем не обязательно вратарь, она преображается.В первых двух периодах у нас не всё получалось, но в третьем периоде временами наша игра напоминала то, как мы играли в лучшие дни, как мы должны играть», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.