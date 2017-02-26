Канарейкин: «Авангард» готов хорошо, мы проиграли из-за ошибок в своей зоне

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в третьем матче серии плей-офф.«Я думаю, что игра проиграна за счёт наших ошибок. Мы совершали много неправильных действий в своей зоне. Отсюда и создавались моменты. Я не думаю, что мы функционально уступали сопернику. Да, „Адмирал“ мощнее начал, но в третьем периоде мы выглядели хорошо.Рокировка Пережогин — Хохряков в первом звене? Идёт плей-офф, можно много дискутировать. Всё делается для того, чтобы добиться максимального результата. Медведева мы перевели в нападение, потому что это опробованный вариант. Что касается Бурдасова, то мы будем делать всё, чтобы он вышел на лёд в четвёртом матче.Не перешли на игру в три звена, потому что нагрузка ложилась неравномерно. Так развивалась игра, что первое звено получало больше игрового времени, так же как и звено Зубова. Пока не пришло время переходить на три звена», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.Посмотретьтакже можно на официальном канале «Адмирала» в Youtube.