«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Райаном Картером

Нападающийподписал двусторонний контракт с «Миннесотой Уайлд». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он заключил пробный контракт с фарм-клубом «Миннесоты» в АХЛ «Айова», за который успел провести 3 матча в АХЛ.33-летний американец выступал за «Миннесоту» последние 2 сезона в НХЛ. Всего игрок провёл в НХЛ 473 матча и набрал 93 (41+52) очка. В 2007 году он выигрывал Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс», в 2012 доходил до финала с «Нью-Джерси Дэвилз». В 2013 году Картер выиграл бронзовую медаль чемпионата мира со сборной США.