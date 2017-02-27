Филиппенко: «Амур» проводит специальное турне по Дальнему Востоку

Первый вице-президент «Амура»рассказал о текущих событиях в клубе после окончания регулярного чемпионата КХЛ.«В год 60-летия хабаровского хоккея «Амур» не может позволить себе ранний отпуск. Особенно в нынешней ситуации, когда последний домашний поединок регулярного чемпионата команда провела месяц назад, а потом в ходе шестиматчевого выезда одержала несколько ярких побед. Решили, что тот хоккейный ажиотаж, который возник в Хабаровске в феврале, обязаны поддержать специальным турне по Дальнему Востоку. Можно сказать, «Амур» продолжает сезон — и опять при постоянных аншлагах, как на нашей «Платинум Арене».Первый матч провели в крупнейшем после Хабаровска городе нашего края — Комсомольске-на-Амуре, убедившись в очень крепком уровне местной команды. Много эмоций в команде вызвала экскурсия по Комсомольску и заводу истребителей. Далее по левому берегу Амура переехали в первый с географической точки зрения город Дальнего Востока — Николаевск-на-Амуре. В этом стратегическом порту прошёл спортивный фестиваль, в рамках которого тоже провели хоккейный матч. Сейчас команда находится в славном городе Вяземский, где в понедельник состоится встреча с болельщиками. И здесь тоже чувствуем хоккейный ажиотаж.Весну вместе с тренерским штабом Андрея Мартемьянова встречаем в пригороде Хабаровска в зоне строго режима, где 1 марта проводим матч с заключёнными. Для клуба эта игра традиционная, причём идея таких встреч, вызывающих в городе большой интерес, принадлежит Хабаровской епархии. Отмечу высокий исполнительский уровень наших, скажем так, соперников, у которых хорошее базовое хоккейное образование.2 и 3 марта на «Платинум Арене» проводим турнир имени одного из родоначальников хабаровского хоккея Василия Позднякова. На следующий день завершаем наше дальневосточное турне на реке Кия — в Переяславке. Далее — небольшой отпуск. 14 апреля собираемся в Хабаровске, где на «Платинум Арене» состоится гала-матч поколений», — цитирует функционера Russia-Hockey.