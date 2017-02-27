Генменеджер «Лос-Анджелеса»: Бишоп – это не страховой полис для нас

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз»прокомментировал обмен голкипера Бена Бишопа из «Тампа-Бэй Лайтнинг».«Думаю, что это не так уж сложно. Да, Куик вернулся. Но есть ряд проблем. Во-первых, сложно сказать, когда игрок, который так долго отсутствовал, вернётся к своей лучшей форме. Травма была очень серьёзная, и всё может пойти в любую сторону. С другой стороны, мы знаем Джонатана. Он один из лучших вратарей лиги и сразу будет выкладываться на полную катушку.Но пускать его сейчас по прошлогоднему графику было бы совершенно непрактично. Это не лучший вариант – постоянно ставить только что восстановившегося парня и сломать его. Да и вообще, когда в календаре три игры за четыре дня, использовать одного вратаря неправильно в любой момент. Мы должны дать Джонатану шанс показывать свою лучшую игру и получать полноценный отдых.Бишоп – это не страховой полис для нас. Он тоже должен играть, и я скажу, что предпочёл бы совершить эту сделку две недели назад, а не сейчас. Мы хотим рассчитывать на вратаря номер один каждый вечер, потому что сейчас находимся в таком положении, когда надо выигрывать каждый матч», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.