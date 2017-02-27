Мэр Сочи: думаю, в следующем сезоне ХК «Сочи» будет играть в КХЛ

Мэр города Сочи Анатолий Пахомов считает, что хоккейный клуб «Сочи» в следующем сезоне будет играть в КХЛ, поскольку РЖД выполняет свои обязательства по финансированию команды в полном объёме. В настоящее время есть сведения, что у клуба имеются задолженности.«Я не имею прямого отношения к ХК «Сочи», не вхожу в руководство клуба. Но по той информации, что у меня есть, РЖД выполняет финансирование в полном объёме, так что, думаю, и в следующем сезоне команда будет играть в КХЛ», — цитирует чиновника «Р-Спорт».