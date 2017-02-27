По словам фанатов нижегородской команды, которые разложили 5500 трофеев на кресла арены перед матчем, поднятие импровизированных кубков показывает команде главную мечту и главную цель всех любителей хоккея в городе.
«Так мы их настраиваем на битву и борьбу за титул», — отметили активисты фан-движения команды.
Болельщики «Торпедо» устроили флешмоб перед 3-м матчем серии с «Динамо» Москва
Фото: Пресс-служба «Торпедо»
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