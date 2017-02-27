Аткинсон: «Рейнджерс» и «Коламбус» – конкуренты по дивизиону, очки крайне важны

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Встречались два конкурента по дивизиону. Набранные очки крайне важны, особенно с учётом того, как таблица выглядит сейчас. Когда у твоей команды перерыв, смотришь за матчами конкурентов. Они набирают очки, ты сидишь и хочешь играть.Когда я последний раз заглядывал в таблицу, мы шли на позиции, которая даёт «уайлд кард». Не помню, было это перед сегодняшней игрой или перед предыдущим матчем», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.