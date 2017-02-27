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Накладал: все ребята в «Локомотиве» осознают свою роль

27 февраля 2017, понедельник. 15:36. Хоккей
Защитник «Локомотива» Якуб Накладал высказался о серии плей-офф с минским «Динамо». Ярославцы ведут 3-0

«Лично мне интересно играть на «Минск-Арене»: большой стадион, много болельщиков, которые создают дикий шум. Если честно, не важно, дома мы играем или на выезде, стараемся действовать по плану, выполняя установку.

В плей-офф больше времени для собраний, разбора игры и подготовки. Наш тренерский штаб проделал хорошую работу. Но и в стане оппонента, уверен, также шел аналогичный процесс. Мы тщательно готовились к каждой встрече, посему очень бы хотелось одержать победу в четвертой игре. Для этого придется также хорошо постараться.

В плей-офф ты должен на сто процентов быть готовым ко всему. Каждый игрок в нашей команде делает свою работу так, как должен, и мы побеждаем потому, что все ребята осознают свою роль», — цитирует игрока Sportbox.
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Локомотив
Новости. Хоккей
27 февраля 2017, понедельник
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