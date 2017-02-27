Накладал: все ребята в «Локомотиве» осознают свою роль

Защитник «Локомотива»высказался о серии плей-офф с минским «Динамо». Ярославцы ведут 3-0«Лично мне интересно играть на «Минск-Арене»: большой стадион, много болельщиков, которые создают дикий шум. Если честно, не важно, дома мы играем или на выезде, стараемся действовать по плану, выполняя установку.В плей-офф больше времени для собраний, разбора игры и подготовки. Наш тренерский штаб проделал хорошую работу. Но и в стане оппонента, уверен, также шел аналогичный процесс. Мы тщательно готовились к каждой встрече, посему очень бы хотелось одержать победу в четвертой игре. Для этого придется также хорошо постараться.В плей-офф ты должен на сто процентов быть готовым ко всему. Каждый игрок в нашей команде делает свою работу так, как должен, и мы побеждаем потому, что все ребята осознают свою роль», — цитирует игрока Sportbox.