Стоа назвал бросок Овечкина самым сильным из тех, что он видел

Нападающий «Спартака»поделился воспоминаниями от совместной работы с Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз».«Я ведь не был там так долго, но тем не менее могу с уверенностью сказать: Овечкин – потрясающий, один из самых удивительных игроков, с кем мне приходилось выходить на лёд. Он как большой ребенок! Ови играет уже не первый год, но всё, что он делает на льду, все шайбы, которые он забрасывает, он делает это с такой страстью! Меня это очень в нём впечатляло. Видеть кого-то столь талантливого и столь преданного игре — удовольствие.У него самый сильный бросок из тех, что я видел, иногда кажется, он может пробить вратаря насквозь. Голкипер не успевает сообразить, а Овечкин уже забросил шайбу в его ворота… Ови невероятно талантливый хоккеист, по-хорошему взрывной, кажется, всё, что он делает на льду, даётся ему с легкостью», — цитирует игрока официальный сайт красно-белых.