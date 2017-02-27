Яруллин: не знаю, чего «Ак Барсу» не хватило для победы

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4, 2-1 в серии) в третьем матче серии плей-офф.
«Не знаю, чего не хватило для победы. Старались все, бились, играли до конца. В большинстве забили свои моменты, но хотелось бы большего. Опасные моменты же были, просто не зашла шайба.
Как удалось вернуться в игру после 0:3? Мы понимаем, что в плей-офф нет смысла расслабляться или опускать руки. Выходили, работали дальше, выполняли установку тренера. Всё это переросло в удаления, оттуда и голы пошли.
Удалений было много, что с нашей стороны, что со стороны соперника. Эмоции, может, где-то. Это плей-офф, всё бывает», – цитирует игрока официальный сайт клуба.