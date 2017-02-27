Защитник «Салавата» Гончаров дисквалифицирован на один матч

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника ХК «Салават Юлаев» Максима Гончарова наказание по правилу 528 а, п. 1 (Драки или грубость) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» – малый штраф (2 мин.) – на наказание по правилу 521 б (Удар концом клюшки) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.15.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
Кроме того, согласно п. 4.3.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на игрока дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
Наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Степана Захарчука за неправильную атаку, после которой травму получил Антон Лазарев, оставлено в силе, дополнительного наказания не последовало.
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Видео доступно на официальном сайте КХЛ.