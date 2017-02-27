«Торпедо» и московское «Динамо» назвали составы на четвёртый матч серии

«Торпедо» и московское «Динамо» назвали составы на четвёртый матч четвертьфинала Западной конференции, который состоится в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск. Бело-голубые ведут в серии со счётом 2-1.
«Торпедо»:
Проскуряков (Бирюков);
Желдаков — Егоршев, Норман — Сёмин — Даугавиньш;
Аляев — Осипов, Макмиллан — Галузин — Потапов;
Лёфквист — Баранцев, Жердев — Грачёв — Эштон;
Дерлюк — Ураков, Веряев — Мозер — Кулёмин.
«Динамо» Мск:
Ерёменко (Лазушин);
Соловьёв — Никулин, Карпов — Терещенко — Кашпар;
Рылов — Кутейкин, Карсумс — Цветков — Тарасов;
Миронов — Хиетанен, Кокарев — Горовиков — Подшендялов;
Зайцев, Брюквин, Фёдоров — Игумнов — Галимов.
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