Бородкин: обе команды играют жёстко. «Барысу» не стоит удивляться, это плей-офф

Защитник «Трактора»поделился впечатлениями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Барысом» (1:3, 1-2 в серии) и прокомментировал заявления соперника о том, что челябинцы играют на грани фола.«Мы немного не справились с эмоциями. Каждый игрок в нашей команде хочет выигрывать. Но когда эмоции начинают преобладать, появляются ошибки, неоправданные удаления. Хочешь сделать как лучше, но получается – переигрываешь момент. В этом мы и уступили «Барысу», нужно было действовать собраннее, не поддаваться эмоциям. Нужно сдерживать себя, не кипеть, играть с холодной головой и горячим сердцем.Серия получается жёсткой, потому что это плей-офф. Здесь совершенно другой хоккей. Мы бьёмся, время от времени сталкиваемся с провокациями от противника. Но опять же: это плей-офф, все в таких матчах выкладываются на 200%. Хоккеисты «Барыса» после третьего матча начали утверждать, что «Трактор» играет на грани фола? Это видение игроков «Барыса». Мы играем в свой хоккей. Они – в свой. И обе команды – играют жёстко, в тело, без прокатов. Может быть, мы чуть жёстче, так как у нас есть Владимир Денисов. Но это его стиль, он хитует – он так играет весь сезон. «Барысу» не стоит удивляться, ничего удивительного в этом нет.Настрой команды на четвёртый матч будет самым боевым. Тем более мы будем играть при поддержке нескольких десятков наших болельщиков. Некоторые из них добирались до Астаны больше 13 часов, и мы рады, что они с нами здесь и сейчас – на чужих трибунах, на чужой земле. Команде очень важна эта поддержка. С ними мы сильнее», — цитирует Бородкина пресс-служба клуба.