Главный арбитр КХЛ: судьям указано на ошибки в матче «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Главный арбитр КХЛпрокомментировал незафиксированное нарушение «Ак Барсом» численного состава в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:4, 2-1 в серии).«Момент с нарушением численного состава командой «Ак Барс» зафиксирован специалистами в комнате видеопросмотров. После игры инспектором матча этот эпизод, наряду с другими, разобран с судьями, им указано на ошибки. В случае, если бы в момент нарушения численного состава произошло взятие ворот, главный судья по правилу 330 пункт 9 имел бы право обратиться за консультацией к специалисту видеоповторов. При установлении нарушения взятие ворот было бы отменено», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.