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«Ак Барс» в матче с «Салаватом» играл всемером и не получил штраф
27 февраля 2017, понедельник. 12:20.
Хоккей
«Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3:4, счёт в серии 2-1) допустил нарушение численного состава. Удаления за этот эпизод не последовало. На видеофрагменте – эпизод на последней минуте матча.
Видео также доступно на официальном канале «Бизнес Online» на Youtube
>>> Зелёное зеркало для Казани. «Салават» возродил интригу
Источник:
Спорт Бизнес Online
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Теги
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
«Ак Барс» - «Салават Юлаев»
«Авангард» - «Адмирал»
«Трактор» - «Барыс»
«Динамо» (Москва) – «Торпедо»
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