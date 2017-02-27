Минское «Динамо» выиграло четвёртый матч и продлило серию с «Локомотивом»

Минское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в четвёртом матче четвертьфинала Западной конференции и избежало вылета из плей-офф. Встреча завершилась со счётом 4:2 (1-3 в серии).После первого периода минчане лидировали 2:0 благодаря точным броскам Андрея Степанова и Александра Павловича. Во втором периоде команды забросили по две шайбы. В составе «железнодорожников» отличились Даниил Апальков и Александр Кадейкин, у «Динамо» голы забили Евгений Ковыршин и Андрей Стась.