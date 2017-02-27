Дадонов: для СКА все матчи в серии с «Витязем» были сложными

Форвард петербургского СКАпрокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф после победы в серии над подмосковным «Витязем» с общим счётом 4-0.«Все матчи были сложными, счёт не всегда отражает. Неважно, какой счёт в матчах, важнее тот, который в серии. Знаем, какие результаты в других сериях, но от нас ничего не зависит. Не уверен, что у меня сегодня дубль, шестую шайбу, наверное, всё же Ковальчук забил», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.