«Тампа» обменяла нападающего Брайана Бойла в «Торонто»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающегов «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Молнии» взамен получили форвардаи условное право выбора во втором раунде драфта 2017 года.В текущем сезоне 32-летний центрфорвард провёл 54 матча, набрав 22 (13+9) очка. Всего в НХЛ на его счету 166 (93+73) очков в 603 играх регулярных чемпионатов и 26 (15+11) результативных баллов в 100 матчах плей-офф.