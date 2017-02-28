Костицын: «Динамо» старалось не думать, что счёт 0-3, просто играло по заданию

Нападающий минского «Динамо»поделился впечатлениями от четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).«Сыграли строго по заданию, не давали сопернику много создавать, хорошо сыграли в меньшинстве. Кроме того, что в прошлых матчах не выполняли тренерскую установку, больше ничего не мешало. Ещё немного реализация была не на том уровне. Сегодня первый гол забили в большинстве, потом ребята использовали свой момент, счёт стал 2:0, это сыграло свою роль.Старались не думать, что счёт 0-3, а просто выйти и сыграть по заданию, реализовать свои моменты. Вудкрофт на установке ничего особенного не говорил, всё то же, что в предыдущих играх. Что надо перекрыть, чтобы победить „Локомотив“? Сегодня, по-моему, всё перекрыли. Большинство у них сильное, но сегодня мы здорово сыграли в меньшинстве.Мы будем стараться не думать о том, что счёт в серии 1-3. Как нам говорил тренер перед матчем, надо просто выходить и играть каждую смену, каждый период и идти от матча к матчу», — цитирует Костицына пресс-служба клуба.