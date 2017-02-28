Фёдоров: как болельщик я не согласен, что два гола ЦСКА отменили

Главный менеджер ЦСКАпрокомментировал победу «армейцев» в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (1:0 ОТ, 4-0 в серии) и два незасчитанных гола в ворота финской команды.«Низкая результативность в четвертой встрече связана с отменой двух голов. Как болельщик, наверное, не согласен, а как профессиональный представитель клуба пока не видел повторов. Конечно, не ожидал, что удастся закончить серию четырьмя матчами: готовились в штатном режиме, хотели сыграть правильно матч, психология у нас в этом плане простая.Что касается отсутствия вариативности в линии нападения на протяжении серии, то это тренерские моменты, плюс все ребята справлялись с нагрузками. Впереди перерыв, но это обстоятельство, которое нужно преодолеть. В каких-то моментах это плюс, в каких-то минус. Но гадать на кофейной гуще неблагодарное дело», — цитирует Фёдорова «Р-Спорт».