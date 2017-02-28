Хет-трик Кучерова позволил «Тампе» разгромить «Оттаву»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.Хет-триком в составе победителей отметился российский нападающий, забивший на 26-й, 31-й и 40-й минутах. Ещё по голу в свой актив записали Брэйден Пойнт (22-я минута) и Брэйдон Коберн (51). За «Оттаву» в дебюте встречи отличился Кайл Туррис (7).Помимо трёх голов Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл полный матч и отразил 39 бросков. Форвард Владислав Наместников провёл на льду 13 минут.