«Лос-Анджелес» упустил победу над «Миннесотой», 4 раза ведя в счёте

«Миннесота Уайлд» вырвал победу у «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев.
По ходу основного времени «Лос-Анджелес» 4 раза выходил вперёд, однако «Миннесота» неизменно сравнивала счёт. За «Кингз» отличились Ник Шор (9-я минута), Таннер Пирсон (16), Дуайт Кинг (32) и Мариан Габорик (42). В составе «Уайлд» голы забили Нино Нидеррайтер (14), Джордан Шрёдер (25), Райан Уайт (34) и Джейсон Цукер (48). Победу «Миннесоте» принёс точный бросок Микаэля Гранлунда на 12-й секунде овертайма.