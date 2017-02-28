Квартальнов: хочу поблагодарить «Йокерит» за хорошую, тяжёлую, рабочую серию

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал выход команды во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Московская команда одолела «Йокерит» в четырёх матчах.«Конечно, мы довольны победой в серии. В то же время хочу поблагодарить «Йокерит» за хорошую, тяжёлую, рабочую серию. Нам было непросто, учитывая, что было три овертайма. Все могло сложиться как в одну, так и в другую сторону.Почему на протяжении серии не варьировалась линия атаки? Приняли такое решение. «Йокерит», кстати, тоже не варьировал. Ребята были в хорошей форме, поэтому не хотелось уже ничего менять», — цитирует Квартальнова «Р-Спорт».