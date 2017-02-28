Коваленко: историей с пивом мы подставляем Капризова, выдавливая за океан

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию, в которой журналисты в Казани стали свидетелями ужина игроков «Салавата Юлаева», которые не брезговали и пивом.
«Мы с интересом и где-то даже с юмором следили за ситуацией в Казани, где местные журналисты зафиксировали то, как несколько хоккеистов «Салавата Юлаева» ужинают. Радует, что крупнейшие СМИ страны на эту нелепую историю не клюнули. Значит, «желтизна» у нас востребована не так, как раньше.
Резонанс возник на абсолютно ровном месте, ведь к игрокам не может быть никаких претензий. Во-первых, те полтора бокала пива, которые мелькнули в Интернете, могли быть безалкогольными. Во-вторых, ни о какой дискредитации клуба, оговорённой в регламенте КХЛ, речи нет, поскольку ни один из игроков не нарушал общепризнанных норм поведения и не представлял команду. В-третьих, поскольку событие происходило не на официальной территории КХЛ, пострадавшими являются сами хоккеисты, ведь съёмка проводилась без их разрешения. Юридический департамент профсоюза внимательно следил за развитием событий. Если бы к игрокам на каком-либо уровне применили санкции, то они имели бы полное право подавать на скандальную прессу в суд и компенсировать все убытки.
Я считаю, что капитан «Салавата» Игорь Григоренко такого отношения не заслужил. Как и талантливый новичок Кирилл Капризов, которого мы всем миром стараемся удержать в КХЛ и которого вот таким нелепым образом подставляем, по сути, выдавливая за океан.
В раздевалках ряда команд НХЛ банки с пивом лежат в клубных холодильниках?! Например, в «Эдмонтоне», где в моё время одну-две банки многие игроки выпивали после каждой игры. Или в «Монреале», где спонсоры раз в месяц официально выдавали хоккеистам по два ящика пива… Что касается подобных роликов, то в НХЛ они в принципе невозможны. Мы, как профсоюз игроков, надеемся, что в будущем такое же отношение к подобного рода «творчеству» будет и в России», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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