Плэтт: пытаемся «задушить» соперника, немного скучный стиль ЦСКА даёт результат

Форвард ЦСКАпрокомментировал победу над «Йокеритом» (1:0 ОТ, 4–0 в серии). Хоккеист стал автором единственного и победного гола в четвёртом матче серии.«Низкая результативность? У нас такой стиль — пытаемся «задушить» соперника. Он немножко скучный, но это наш стиль, и он даёт результат. Не ожидали, что удастся уложиться в четыре матча, это очень сильный и серьёзный соперник. Всего один матч выиграли с разницей в две шайбы, остальные же завершились вничью и переходили в овертаймы», — сказал Плэтт.